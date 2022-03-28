بوتين يمنح مرتبة الفروسية لألوية خفر السواحل ومشاة البحرية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بمنح لواء الدفاع عن الساحل رقم 126 ولواء مشاة البحرية رقم 155، اللقب الفخري "مرتبة الفروسية".

وتم نشر الوثيقة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.

وتم في وقت سابق، منح لقب "بطل روسيا" لقائد سرية الدبابات التابعة للواء الدفاع الساحلي رقم 126، الملازم أول أنطون ستاروستين.

ووفقا لوزارة الدفاع، أثناء الاستيلاء على المعبر عبر نهر دنيبر، كان طاقم الدبابة تحت قيادته من بين أول من اقتحم الجسر وضمن اختراق القوات الرئيسية للاستيلاء والسيطرة على سد قناة شمال القرم.

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ويدخل اللواء المذكور أعلاه، في قوام فيلق الجيش رقم 22 التابع للقوات الساحلية لأسطول البحر الأسود الروسي.

وأما اللواء رقم 155 فهو وحدة تكتيكية من سلاح مشاة البحرية في أسطول المحيط الهادئ.

المصدر: نوفوستي