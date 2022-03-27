القوات الروسية تحاصر نازيين حاولوا الفرار من منطقة صناعية في ماريوبول- فيديو

أظهرت مشاهد التقطتها عدسة RT اليوم الأحد محاولات عناصر الكتائب النازية الفرار من منطقة صناعية في ماريوبول، حيث يحاصرهم الجيش الروسي وقوات دونيتسك ويتابعون تحركاتهم.

وظهر جنود من الجيش الروسي وقوات دونيتسك يمشطون المنطقة ويحاولون منع القوميين المتنكرين بالزي المدني من الفرار.

وماريوبول، هي ثاني أكبر مدينة في جمهورية دونيتسك، وتستمد أهميتها الاستراتيجية من موقعها الجغرافي فهي أكبر ميناء على بحر آزوف.

ووقعت المدينة في يونيو 2014 تحت سيطرة كتيبة "آزوف" النازية التابعة للجيش الأوكراني، والتي عاثت فسادا في المدينة وروعت سكانها حتى وصول قوات دونيتسك مدعومة بتغطية نارية من الجيش الروسي الذي تطوق قواته المدينة الآن، وتجلي السكان عنها قبل اقتحامها.

المصدر: RT