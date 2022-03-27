موسكو.. الأطباء ينقذون بعملية فريدة قلب جندي أصيب بشظية في أوكرانيا

نجح أطباء مستشفى فيشنفسكي العسكري في موسكو بإزالة شظية طولها 3 سنتيمترات من عضلة قلب جندي أصيب في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "أطباء القلب في مستشفى فيشنفسكي العسكري المركزي في كراسنوغورسك بموسكو أجروا عملية قلب فريدة لجندي روسي أصيب في أوكرانيا".

وأضافت أنه "تمت إزالة شظية يبلغ طولها 3 سنتيمترات من عضلة قلب الجندي، الذي أصيب جراء قصف بقذائف الهاون على مواقع القوات الروسية من قبل النازيين في أوكرانيا".

وأشارت إلى أن الشظية مرت عبر الرئة ودخلت القلب.

وأوضحت أن "التدخل الجراحي الأكثر تعقيدا تم إجراؤه بواسطة فريق من المتخصصين في المستشفى بإشراف رئيس مركز جراحة القلب الطبيب الفخري ألكسندر ليشّوك".

ولفتت إلى أن العملية استغرقت 45 دقيقة، وأن الجندي سيعود إلى الخدمة بعد شفائه وتلقيه العلاج المناسب.

المصدر: "تاس"