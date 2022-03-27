وصول وفد رسمي من القرم إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

وصل وفد من جمهورية القرم الروسية إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ضم نوابا في البرلمان الإقليمي ونوابا في مجلس الدوما الروسي عن القرم.

وكتب رئيس الوفد رئيس برلمان القرم فلاديمير قسطنطينوف على تيليلغرام: "وصلنا اليوم إلى دونيتسك مع وفد من القرم. نحن نقدم المساعدة تقليديا لإخواننا من دونباس ومستعدون دائما لمنحهم دعمنا".

ورافق الوفد 40 طنا من المساعدات الإنسانية جمعها سكان القرم و"سيتم تسليمها غدا إلى قيادة الجمهوريتين الشعبيتين".

بالإضافة إلى ذلك، أعلن قسطنطينوف أن الوفد التقى قيادة جوهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأعلن عن التبرع بـ150 رحلة إلى معسكرات القرم الصحية لأطفال الجمهوريتين، ومعدات طبية لمدرستين.

المصدر: نوفوستي