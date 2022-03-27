لافروف وجاويش أوغلو يبحثان الوضع في أوكرانيا

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو محادثات هاتفية بحثا خلالها الوضع في أوكرانيا.

ونقلت تاس يوم الأحد، 27 مارس، عن مصدر في وزارة الخارجية التركية قوله: "خلال المحادثات، تمت مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بأوكرانيا".

وفي وقت سابق اليوم، اتفق الرئيسان التركي والروسي رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين على عقد الاجتماع المقبل لوفدي التفاوض الروسي والأوكراني في اسطنبول.

وقال جاويش أوغلو إنه "بمبادرة من الرئيس رجب طيب أردوغان، سيلتقي وفدا روسيا وأوكرانيا في تركيا. ونأمل أن تؤدي الاجتماعات إلى وقف دائم لإطلاق النار وإحلال السلام". وأشار إلى أن تركيا تدرك مسؤوليتها وثقتها من جانب روسيا وأوكرانيا اللتين اختارتا اسطنبول لمفاوضات الوفدين.

المصدر: تاس + RT