روسيا تحذر من نشر مقابلة مع زيلينسكي والنيابة تقيّم صحة تصريحاته

حذرت السلطات الروسية عددا من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من نشر مقابلة أجرتها مع الرئيس الأوكراني، في إطار منع الترويج للأنباء الكاذبة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وورد على قناة تيليغرام التابعة للهيئة يوم الأحد، أن "عددا من وسائل الإعلام الروسية بما والأجنبية المسجلة في روسيا بصفة عميل أجنبي، أجرت مقابلة مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي".

وقالت الهيئة الروسية إنها شرعت في إجراءات التحقق من نشاط بعض وسائل الإعلام الروسية التي أجرت المقابلة مع زيلينسكي، مشيرة إلى أنها تعمل على "تحديد درجة المسؤولية وستتخذ الرد المناسب".

كما أعلن مكتب المدعي العام الروسي عن البدء في تقييم تصريحات زيلينسكي التي نقلتها وسائل إعلام روسية، في إطار منع ترويج الأنباء الكاذبة والمضللة عن العملية الروسية في أوكرانيا.

وورد أنه في سياق الدعاية الجماعية المناهضة لروسيا والنشر المنتظم لمعلومات كاذبة حول تصرفات روسيا، سيضع مكتب المدعي العام الروسي تقييما قانونيا لمحتوى البيانات المنشورة ومدى مصداقيتها.

المصدر: تاس + تيليغرام