أفادت مصادر عسكرية بأن عناصر كتيبة "آزوف" النازية زرعوا لغما بحريا يزن أكثر من 100 كغ بين مبنيين سكنيين على أحد الطرق الرئيسية في مدينة ماريوبول، لإعاقة تقدم قوات دونيتسك.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر عسكرية، أن وزن المتفجرات في اللغم يتجاوز 100 كيلوغرام.

وتستمد ماريوبول وهي ثاني أكبر مدينة في جمهورية دونيتسك الشعبية أهميتها الاستراتيجية من موقعها الجغرافي، فهي عن أكبر ميناء على بحر آزوف.

وقبل أن تستولي عليها قوات وكييف والزمر النازية عام 2014، بلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة.

المصدر: نوفوستي





