موسكو: بولندا لم تتخل عن فكرة إرسال قوات للناتو إلى أوكرانيا رغم الرفض الأمريكي

أشار السفير الروسي لدى وارسو سيرغي أندرييف إلى أن بولندا لا تزال تنوي إرسال قوات "لحفظ السلام" تابعة لـ"الناتو" إلى أوكرانيا، رغم رفض واشنطن هذه الفكرة.

وقال أندرييف في تصريح لـ"سولوفيف لايف" "بالنسبة لفكرة عملية إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا، فإن كل شيء معلنا بوضوح، الأمريكيون قالوا إنهم لن يرسلوا قواتهم إلى هناك، وكذلك الأمين العام لحلف "الناتو" (ينس ستولتنبرغ) قال إنه لا يفكر باتخاذ هذه الخطوة".

وأضاف: "مع ذلك، يقول المسؤولون البولنديون إنهم لم يتخلوا عن هذه الفكرة وسيفكرون وينظرون بها".

المصدر: "نوفوستي"