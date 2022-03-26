روسيا تباشر التحقيق في تدنيس نصب تذكاري لأدميرال روسي في اليونان

وجّه رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين بإطلاق التحقيق في ملابسات تدنيس نصب الأدميرال الروسي فيودور أوشاكوف في اليونان.

وورد على قناة تيليغرام التابعة للجنة التحقيق الروسية أن مخربين دنسوا النصب التذكاري في جزيرة كيركيرا اليونانية.

ونشرت السفارة الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي في اليونان صورة للنصب ملطخا بالطلاء الأحمر.

وبعثت السفارة الروسية مذكرة لوزارة الخارجية اليونانية تطالب بالتحقيق في الحادث ومعاقبة المتورطين.

وتم تدشين النصب عام 2002 بالقرب من القلعة الجديدة في الجزيرة، ونقشت على حجر صورة القائد البحري الروسي ورسالة امتنان من الشعب اليوناني.

وفيودور أوشاكوف (1745-1817) هو قائد بحري روسي، كان قائدا للأسطول الروسي وخاض عام 1798 مع الأسطول التركي عمليات بحرية مشتركة ضد الفرنسيين.

وحرر أسطول أوشاكوف الجزر الأيونية ومملكة نابولي وأراضي بابا روما من الاحتلال الفرنسي.

وأضفت عليه الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في 5 أغسطس 2001 صفة القديس ولقبته بـ"فيودور البار".

المصدر: نوفوستي