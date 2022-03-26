موسكو تطالب "يوتيوب" برفع القيود عن فيديوهات لوزارة الدفاع الروسية

طالبت هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات "روسكوم نادزور" إدارة منصة "يوتيوب" برفع الحظر عن فيديوهات نشرتها وزارة الدفاع الروسية على المنصة.

وكشفت "روسكوم نادزور" يوم السبت على قناة تيليغرام التابعة لها، عن مطالبتها إدارة يوتوب، بإزالة القيود على تسجيلات فيديو "اجتماع مقر التنسيق المشترك بين الإدارات للاستجابة الإنسانية في أوكرانيا" على الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الروسية.

كما طالبت الهيئة الحكومية الروسية إدارة يوتيوب بشرح أسباب فرضها قيودا على هذه التسجيلات.

ورفع "يوتيوب" قبل أيام الحجب عن قناتي "التلفزيون السوفيتي" و"الراديو السوفيتي" التابعتين لمؤسسة "غوس تليراديو فوند" (صندوق الدولة للبرامج التلفزيونية والإذاعية) الروسية، بعد أن حجب "يوتيوب" الوصول إلى القناتين في 13 مارس دون تقديم أي تفسير لخطوته.

وقام "يوتيوب" في الفترة الأخيرة، لا سيما بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة للجيش الروسي في أوكرانيا، بحجب نحو 50 من الموارد الإلكترونية الروسية، بما فيها تلك التابعة لوسائل إعلام رئيسية.

المصدر: تيليغرام + RT