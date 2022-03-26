أسطول المحيط الهادئ الروسي يجري مناورات في أقصى شرق البلاد
Sputnik
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أجرت مجموعة سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي المضادة للغواصات مناورات في شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي على الحدود مع اليابان.
وأعلن المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الشرقية في روسيا أن "غواصي مكافحة الأعمال التخريبية تدربوا على كشف مجموعات غواصة تخريبية، وعاينوا أجسام السفن والرصيف البحري بحثا عن ألغام وعبوات ناسفة زرعها العدو المفترض".
وفي وقت سابق، ذكر موقع "بوليت إكسبرت" أن السفن الروسية أطلقت نيرانها على العدو المفترض في البحر الأسود، الذي أغلق الجيش الروسي مياهه وأجواءه في إطار العملية الروسية في أوكرانيا.
المصدر: RT