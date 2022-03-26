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روسيا تدمر مروحية وأربع مسيرات أوكرانية حاولت إحداها الاقتراب من القرم

أخبار روسيا

روسيا تدمر مروحية وأربع مسيرات أوكرانية حاولت إحداها الاقتراب من القرم
Sputnik
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أسقطت الدفاعات الروسية طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحاول الوصول إلى سماء مدينة سيفاستوبول غربي شبه جزيرة القرم الروسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة مروحية أوكرانية من طراز مي-24 فوق قرية ستارايا باسان. وخلال النهار، دمرنا ثلاث طائرات أوكرانية بدون طيار فوق بالاكليا، وكييف وتشيرنيغوف وطائرة مسيرة كانت تقترب من سيفاستوبول فوق البحر الأسود".

المصدر: نوفوستي

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