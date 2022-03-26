روسيا تدمر مروحية وأربع مسيرات أوكرانية حاولت إحداها الاقتراب من القرم

أسقطت الدفاعات الروسية طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحاول الوصول إلى سماء مدينة سيفاستوبول غربي شبه جزيرة القرم الروسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة مروحية أوكرانية من طراز مي-24 فوق قرية ستارايا باسان. وخلال النهار، دمرنا ثلاث طائرات أوكرانية بدون طيار فوق بالاكليا، وكييف وتشيرنيغوف وطائرة مسيرة كانت تقترب من سيفاستوبول فوق البحر الأسود".

المصدر: نوفوستي