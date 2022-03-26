قديروف: "الولايات المتحدة مصاص دماء اقتصادي.. وحان وقت دق وتد في قلبها"

تساءل رئيس الشيشان الروسية رمضان قديروف عن سبب انسياق القادة الأوروبيين وراء نزوات الرئيس الأمريكي وتجاهلهم مصالح شعوبهم خدمة للولايات المتحدة "مصاص الدماء الاقتصادي".

ودعا قديروف القادة الأوروبيين للكف عن "إعادة سرد الخرافات عن الديمقراطية الأمريكية"، وترك هذه "الأعذار التي أكل عليها الدهر وشرب".

وتساءل: "إذا كان راعي البقر العجوز بايدن لا يهتم باقتصادكم أو بالعواقب السلبية التي تحدث لديكم، فلماذا تقلقون أنتم البلدان الأوروبية المتقدمة والنامية على مصالح الولايات المتحدة أكثر من قلقكم على شعوبكم وأراضيكم؟".

كما تطرق قديروف إلى هفوات الرئيس الأمريكي المتكررة قائلا: "الرئيس الأمريكي المخرف.. حينا ينسي أنه زوج السيدة الأولى، وحينا يخلط بين الأوكرانيين والإيرانيين. لن أتفاجأ إذا هبطت قوات البحرية الأمريكية غدا على ساحل الخليج العربي، وبناء على أوامر بايدن، سعت إلى تحديد أماكن تمركز الجيش الروسي هناك".

وأعرب عن ثقته بأن "هذه الهفوات لا تحدث عندما يظهر بايدن للملأ فحسب"، مرجحا "أن هناك أشياء أسوأ تحدث داخل جدران البيت الأبيض".

وخاطب السياسي الروسي في منشوره قادة الدول الأوروبية، داعيا إياهم لتقييم الوضع بعقلانية: "لديكم فرصة رائعة للتخلص من القمع الأمريكي، في الوقت الذي يتولى فيه شخص مختل قيادة هذا البلد. فكروا في مصالح بلادكم، في نقص البنزين والغاز، في ارتفاع الأسعار"، مشيرا إلى أنه "خلافا للولايات المتحدة النهمة، هناك العديد من الشركاء الأكثر مسؤولية في العالم، والذين لا يلجؤون إلى الكيل بمكيالين، ولن يلوموكم على ما لم تفعلوه، ولن يفسدوا اقتصادكم لإنقاذ اقتصادهم".

وخلص قديروف إلى أن "الولايات المتحدة اليوم مصاص دماء اقتصادي، آن الأوان لدق وتد في قلبه"، داعيا قادة أوروبا لإنقاذ بلادهم، و"ألا يتيحوا لراعي البقر الأحمق أن يدمر بقية العالم".

المصدر: تيليغرام + RT