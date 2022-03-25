بوتين يوقع قانونا يجرّم نشر المعلومات الكاذبة عن أجهزة السلطة الروسية في الخارج

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون فدرالي يجرّم نشر المعلومات الكاذبة عن أنشطة أجهزة السلطة الروسية في الخارج.

وينص القانون الذي تم نشره على الموقع الرسمي للوثائق القانونية، على عقوبة أقصاها السجن 15 عاما على نشر معلومات كاذبة عن أجهزة مثل الحرس الوطني الروسي أو وزارة الطوارئ أو النيابة العامة أو البعثات الدبلوماسية.

ووقع بوتين كذلك قانونا حول المسؤولية الإدارية عن تشويه سمعة أجهزة السلطة الروسية العاملة في الخارج.

وينص القانون على فرض غرامات متفاوتة من 30 ألف روبل (نحو 300 دولار) حتى 500 ألف روبل (4900 دولار) على المخالفين.

يذكر أن مجلس الاتحاد الروسي كان قد صادق على مشروع القانون الأربعاء 23 مارس الجاري.

المصدر: RT