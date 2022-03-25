قديروف ينشر فيديو لأسيرين أوكرانيين يفضحان ممارسات قادتهما

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف فيديو على تيليغرام لأسيرين أوكرانيين، يتحدثان عن أسلوب تعامل القيادة الأوكرانية مع الجنود على الخطوط الأمامية.

وكشف الأسيران أن القادة الأوكرانيين يأتون لفترة وجيزة إلى الخطوط الأمامية لإصدار الأوامر، ويسارعون إلى المغادرة خوفا من الإصابة أو المشاركة في القتال.

وأرفق قديروف الفيديو بنص جاء فيه: "إنه لأمر مدهش كيف يفهم الأسرى على الفور أنهم كانوا مخطئين ويظهرون استعدادهم لتصحيح أنفسهم. تظهر على الفور تفاصيل حول قادتهم - يأتي القادة الأوكرانيون من حين لآخر إلى الجنود، ويصدرون أوامر طويلة الأمد ويغادرون بسرعة حتى لا يصابوا بالرصاص".

كما قال قديروف إن الجيش الروسي حرر منطقة أخرى في ماريوبول واتهم قوات كييف باستخدام الفوسفور الأبيض.

المصدر: تيليغرام + RT