استطلاع: 76% من الروس يؤيدون تسعير الغاز الروسي بالروبل

أظهر استطلاع أجراه المركز الروسي للرأي العام أن 76% من الروس يؤيدون قرار الرئيس فلاديمير بوتين بيع الغاز للدول غير الصديقة بالروبل الروسي عوضا عن الدولار.

وجاء في الاستطلاع المركز أن غالبية الروس المشاركين بالاستطلاع بنسبة 91% على علم بتحويل مدفوعات إمدادات الغاز الطبيعي إلى الدول غير الصديقة إلى الروبل.. 54% يدركون ذلك جيدا، 37% سمعوا بذلك، لكنهم لا يعرفون التفاصيل، فيما أشار 8% إلى أنهم يسمعون بهذا القرار لأول مرة".

وأعرب 76% من المستطلعين عن تأييدهم لهذا القرار، فيما عارضه 3%، وأكد 5% أن ذلك لا يهمهم، و14% تعذّر عليهم تقييم هذا القرار، فيما وجد 2% صعوبة في الإجابة عن السؤال الوارد في الاستطلاع.

ووجه الرئيس بوتين عملاق الغاز الروسي "غازبروم" ببيع الغاز الروسي بالعملة الوطنية للدول غير الصديقة، وهي دول العقوبات.

وأعقب هذا القرار تعويض الروبل 20 بالمئة من خسائره أمام الدولار، فيما يؤكد الخبراء أن الروبل سيستمر في الارتفاع، لاسيما بعد أن يشمل هذا القرار بيع الصادرات الأخرى لدول العقوبات بالعملة الروسية، حيث كلف بوتين ببدء تسعير الغاز أولا، قبل أن يطال التغيير باقي الصادرات.

المصدر: "نوفوستي"