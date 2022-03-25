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الجيش الروسي ينشر خريطة الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرته (صورة)

أخبار روسيا

الجيش الروسي ينشر خريطة الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرته (صورة)
Sputnik
القوات العسكرية الروسية
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نشر الجيش الروسي خريطة للأراضي التي سيطر عليها منذ بدء عمليته في أوكرانيا، وأعلن إطباقه الحصار على العاصمة كييف، ومدينة خاركوف ثانية أكبر المدن الأوكرانية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن العملية الخاصة لحماية دونباس تسير وفقا لجدولها، مع تفادي الخسائر فِي صفوف العسكريين الروس والمدنيين، وبالاعتماد على أسلحة عالية الدقة.

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وأشارت إلى أن القوات الروسية سيطرت على معظم أراضي مقاطعتي خيرسون وزابورجيا شرقي أوكرانيا، كما أطبقت الحصار على العاصمة كييف ومدن خاركوف وتشيرنيغوف وسومي، ونيقولايف الاستراتيجية الساحلية.

وأعلنت الوزارة عن إنجاز أهم أهداف المرحلة الأولى من العملية الخاصة وتكبيد القوات الأوكرانية ثلاثين ألف قتيل وجريح، وتدمير نظام الدفاع الجوي الأوكراني، والقضاء على قوات كييف البحرية بالكامل.

وأكد النائب الأول لرئيس الأركان الروسية سيرغي رودسكوي، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على مساحات واسعة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين تشمل 276 مدينة وبلدة وقرية.

وأفاد بأن قوات الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك تسيطر حاليا على 93% من أراضي الجمهورية، بينما تسيطر الشرطة الشعبية في جمهورية دونيتسك على 54% من أراضي الجمهورية.

الجيش الروسي ينشر خريطة الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرته (صورة)
RT

المصدر: RT

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