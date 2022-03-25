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لافروف يصف رغبة الغرب في استعادة أحادية القطبية بالوهم

أخبار روسيا

لافروف يصف رغبة الغرب في استعادة أحادية القطبية بالوهم
Globallookpress MFA Russia
وزير الخارجية الروسي/ سيرغي لافروف (صورة أرشيفية)
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وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، رغبة الغرب في استعادة العالم أحادي القطب بأنها "وهم".

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جاء ذلك في لقاء لافروف بالرئيس الأبخازي، أصلان بزانيا، حيث تابع أن "رغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته في الشؤون الدولية وإخضاع كل شيء وكل دولة وعودة العالم أحادي القطب ليست سوى وهم، وهي تطلعات تسبب توترا خطيرا في العلاقات الدولية"، وأضاف: "إننا نقاوم تلك الرغبة مع شركائنا وحلفائنا".

المصدر: نوفوستي

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