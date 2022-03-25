روغوزين: العقوبات اليابانية لن تؤثر على مواعيد إنشاء الأجهزة الفضائية الروسية

قال دميتري روغوزين مدير عام وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إنه سيتم تفادي عقوبات اليابان ضد شركة إنتاج الأجهزة الفضائية الروسية

وشدد روغوزين على أن هذه العقوبات، تؤثر على مواعيد إنشاء الأجهزة الفضائية الروسية.

وأضاف روغوزين: "فرضت اليابان عقوبات ضد شركة الأنظمة الفضائية الروسية، التابعة لوكالة روس كوسموس، وهي تهدف إلى تقليص قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ العقود الدفاعية والعقود الحكومية لصالح شركات بناء الأقمار الصناعية الروسية".

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وأكد روغوزين، على أن هذه العقوبات كانت متوقعة منذ فترة طويلة. وقال: "سيتم تفاديها من خلال برنامج الاستعاضة عن الاستيراد الجاري تنفيذه، ولن تؤثر على توقيت إنشاء المركبات الفضائية".

المصدر: تاس