مصدر: وصول أكثر من 422 ألف شخص إلى روسيا من دونباس وأوكرانيا
ذكر مصدر بوزارة الداخلية الروسية أن عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى روسيا من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا تجاوز 422 ألف شخص، بعد أن زاد بنحو 20 ألف شخص يوميا.
وقال مصدر في هيئات إنفاذ القانون لوكالة أنباء تاس: "بالمجمل، وصل أكثر من 422 ألف شخص، من بينهم ما يقرب من 88 ألف طفل، إلى روسيا من دونباس وأوكرانيا، حتى صباح 25 مارس"، في حين وصل أكثر من 358000 من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وغادر 64000 الأراضي الأوكرانية عبر نقاط التفتيش في مناطق بيلغورود وكورسك وبريانسك وجمهورية القرم.
وأوضح المصدر أن من بين الذين تم إجلاؤهم إلى روسيا، يوجد ما يقرب من 132 ألفا من مواطني الاتحاد الروسي، والباقي يحملون جنسية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأوكرانيا ودول أخرى.
وذكرت هياكل السلطة أن أكثر من 22 ألف لاجئ موجودون الآن في 348 مركز إيواء مؤقت، منتشرة في 34 منطقة في روسيا.
المصدر: تاس