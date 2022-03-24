وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره الأرميني مهمة حفظ السلام في قره باغ

أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، محادثات هاتفية مع وزير دفاع أرمينيا سورين بابيكيان، وفقا لم أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "رؤساء الإدارات العسكرية ناقشوا الوضع الحالي في المنطقة والمناطق التي تؤدي فيها قوات حفظ السلام الروسية مهامها في ناغورنو قره باغ، بالإضافة إلى قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك".

وفقا ليريفان، انتهكت القوات المسلحة الأذربيجانية في 24 مارس خط التماس في قره باغ في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية، ودخلت قرية باروخ.

وتتوقع وزارة الخارجية الأرمينية أن تتخذ قوات حفظ السلام الروسية تدابير ضمان العودة الفورية للقوات الأذربيجانية إلى مواقعها الأصلية والامتثال الصارم للالتزامات التي تم التعهد بها بموجب البيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر 2020.

وقالت وزارة الخارجية الأرمينية إن "الإجراءات الاستفزازية لأذربيجان تهدف إلى تعطيل عملية السلام"، ودعت المجتمع الدولي إلى دعم الجهود المبذولة لإحلال السلام في جنوب القوقاز وتحقيق تسوية سلمية للصراع في ناغورني قره باغ.

المصدر: وكالات