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برلماني روسي: العقوبات الأمريكية تضع علاقاتنا على حافة القطيعة التامة

أخبار روسيا

برلماني روسي: العقوبات الأمريكية تضع علاقاتنا على حافة القطيعة التامة
Globallookpress State Duma Russia
رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي
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صرح رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي بأن العقوبات الأمريكية الجديدة تضع العلاقات بين موسكو وواشنطن على حافة "القطيعة التامة".

وقال سلوتسكي للصحفيين، يوم الخميس، إن "الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مجلس الدوما بأكمله بسبب ضعفها والهستيريا".

وأضاف أن "المزيد من العقوبات المعادية لروسيا يضع العلاقات الروسية الأمريكية على حافة الانقطاع الكامل".

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وأعرب سلوتسكي عن قناعته بأن الإجراءات التي ستتخذها موسكو ردا على العقوبات ستكون "بالحجم ذاته".

وكان البيت الأبيض قد أعلن اليوم الخميس عن فرض عقوبات جديدة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وطالت العقوبات 328 عضوا في مجلس الدوما الروسي من أصل الأعضاء الـ 450، إضافة إلى عدد من المسؤولين الكبار والمؤسسات الروسية.

المصدر: تاس

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