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الجيش الروسي يسلم مساعدات إنسانية لسكان ضواحي مدينة تشيرنيغوف

أخبار روسيا

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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجنود الروس قاموا بتسليم مساعدات إنسانية إلى سكان ضواحي تشيرنيغوف بشمال أوكرانيا.

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وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن "سكان المنطقة تم تزويدهم بطرود غذائية ومستلزمات للنظافة وأغذية أطفال ومياه شرب معبأة. وأجرى أطباء عسكريون فحوصات طببية، وقدموا الإسعافات الأولية للمحتاجين وتم منح أيضا الأدوية الضرورية".

كما ذكرت الوزارة أن الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية أخلت الأهالي الذين أبدوا رغبتهم في مغادرة المدينة.

وجرى إقامة مقر تنسيق بين الإدارات للاستجابة الإنسانية في وزارة الدفاع الروسية على أرضية مركز مراقبة الدفاع الوطني في الاتحاد الروسي.

وتتمثل المهام الرئيسة لمقر التنسيق المشترك بين الإدارات في تقديم المساعدات الإنسانية الشاملة لسكان أوكرانيا في المناطق الخاضعة للسيطرة، فضلا عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وضمان الإجلاء الآمن لسكان أوكرانيا المدنيين وكذلك المواطنين الأجانب.

المصدر: تاس

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