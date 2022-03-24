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إجلاء العمال بعد تسرب للغاز في منجم بشرق روسيا

إجلاء العمال بعد تسرب للغاز في منجم بشرق روسيا

أخبار روسيا

إجلاء العمال بعد تسرب للغاز في منجم بشرق روسيا
Legion-Media
عمال مناجم في مقاطعة كيميروفو بشرق روسيا (صورة أرشيفية)
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أدى تسرب الغاز وانهيار نفق في أحد مناجم مقاطعة كيميروفو بشرق روسيا صباح اليوم الخميس، إلى فقدان شخص على الأقل مع بدء عملية إجلاء عمال المنجم المنكوب، حسبما أفادت وسائل إعلام.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في خدمة الطوارئ المحلية: "جاء بلاغ عن تسرب مفاجئ للغاز في أحد أجزاء منجم أوسينيكوفسكايا، ويجري إخراج الناس من هناك، وقد وصلت فرقة من رجال الإنقاذ إلى الموقع".

وذكر مصدر آخر أن أحد العمال يعتبر مفقودا وقد يكون تحت الأنقاض، مع استمرار عملية البحث عنه.

المصدر: "تاس"

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