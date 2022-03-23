 
مباشر

موسكو تعلن طرد عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين من البلاد

أخبار روسيا

موسكو تعلن طرد عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين من البلاد
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/snuc

قالت وزارة الخارجية الروسية إنها سلمت السفارة الأمريكية في موسكو قائمة بعدد من الدبلوماسيين الأمريكيين الذين سيتم طردهم بصفتهم "أشخاصا غير مرغوب فيهم".

وأوضحت الخارجية أن طرد الدبلوماسيين الأمريكيين هو رد على طرد واشنطن دبلوماسيين روسا من بعثة الأمم المتحدة في نيويورك، وموظفا روسيا في الأمانة العامة للأمم المتحدة.

كما شددت الوزارة على أن "أي أعمال عدائية من قبل الولايات المتحدة ضد روسيا ستلقى ردا حاسما ومناسبا".

يذكر أن واشنطن كانت أعلنت في وقت سابق أنها طردت 12 دبلوماسيا روسيا، أعضاء في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، مدعية أنهم مارسوا "أنشطة لا تنسجم مع صفاتهم"، فيما اعتبرت روسيا هذا القرار انتهاكا فظا وخطوة عدائية جديدة ضدها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا