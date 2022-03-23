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هيئة الأمن الفيدرالية الروسية: إحباط هجوم خطط له أحد أنصار "داعش" في شمال البلاد

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هيئة الأمن الفيدرالية الروسية: إحباط هجوم خطط له أحد أنصار
Sputnik
عملية لهيئة الأمن الفيدرالية الروسية
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أحبطت الاستخبارات الروسية تحضيرات لشن هجوم إرهابي في إحدى منشآت الدائرة الفيدرالية لتنفيذ العقوبات في شمال روسيا، حسبما أوردت السلطات اليوم الأربعاء.

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وجاء في بيان صادر عن لجنة التحقيقات الروسية وهيئة الأمن الفيدرالية أن أحد أنصار تنظيم "داعش" (24 عاما) من مواطني مدينة نوريلسك تم توقيفه للاشتباه بإطلاقه "دعوات علنية لتنفيذ أنشطة إرهابية".

وأشار البيان إلى أن المشتبه به كان "يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام عبوة ناسفة يدوية الصنع في إحدى منشآت الدائرة الفيدرالية لتنفيذ العقوبات في إقليم كراسنويارسك".

وذكرت لجنة التحقيقات أن الشاب الموقوف سيتم توجيه الاتهام إليه "في أقرب وقت".

وأشارت اللجنة وهيئة الأمن إلى أن الشاب نشر على قناته في "تيليغرام" في 23 و24 فبراير الماضي صورة له على خلفية علم "داعش" ودعوات إلى تنفيذ هجمات. وأضاف البيان أن تفتيش مسكنه أسفر عن ضبط عبوتين ناسفتين يدويتي الصنع وعلم التنظيم الإرهابي والنص الخطي لمبايعة زعيمه.

المصدر: "نوفوستي"

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