استطلاع رأي: نسبة دعم العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بين المواطنين الروس آخذة في الارتفاع

كشف استطلاع الرأي الأخير، الذي أجراه المركز الروسي لدراسة الرأي العام VTsIOM، عن تزايد في دعم المواطنين الروس للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ليصل إلى 74%.

ونقلت نتائج الاستطلاع وكالة "إنترفاكس" الروسية، حيث جاء فيها أن أغلبية المواطنين الروس (74%) يرون أن قرار القيام بالعملية العسكرية الخاصة كان قرارا صائبا، وهو ما يرتفع عن نتائج استطلاع رأي مشابه أجراه المركز في اليوم الثاني من بدء العملية، والذي جاءت نتائجه 65%.

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في المقابل تستمر نسبة المواطنين ممن يعارضون العملية العسكرية في الانخفاض، حيث كانت نسبة هؤلاء في اليوم الثاني من بدء العملية تبلغ 25%، وصلت الآن إلى 17% من عينة الاستطلاع، وفقا لعلماء الاجتماع.

أما بالنسبة لآراء المواطنين الروس حول الأهداف الرئيسية للعملية العسكرية الخاصة، فقد عبر نصف عينة الاستطلاع تقريبا (46%) عن ثقتهم في أن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بحماية روسيا ونزع سلاح أوكرانيا ومنع انتشار قواعد "الناتو" على الأراضي الأوكرانية.

بينما يعتقد خمس عينة الاستطلاع تقريبا (19%) أن المهمة الرئيسية للعملية العسكرية الخاصة هي تغيير المسار السياسي في كييف وتطهير أوكرانيا من النازيين الجدد، ويرى 17% من عينة الاستطلاع أن مهمة العملية العسكرية هي حماية مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وقد أجري استطلاع الرأي في مبادرة المركز الروسي لدراسة الرأي العام في 17 مارس الجاري على عينة من 1600 مشارك تبلغ أعمارهم أكثر من 18 عاما.

المصدر: إنترفاكس