 
مباشر
عاجل
المروحيات الروسية دمرت ليلا 8 دبابات أوكرانية و5 مركبات قتال وناقلات جنود مدرعة و7 مدافع ميدانية

الجيش الروسي يدمر ترسانة أسلحة في أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة بعيدة المدى أطلقت من البحر

أخبار روسيا

الجيش الروسي يدمر ترسانة أسلحة في أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة بعيدة المدى أطلقت من البحر
Globallookpress Russian Ministry of Defense
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/snop

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إصابة ترسانة "أورجيف" غرب منطقة "ريفني"، بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى من قواعد بحرية.

وكانت القوات الأوكرانية قد حصلت على جزء كبير من تلك الترسانة الكبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية من الدول الغربية، وفقا لوزارة الدفاع.

كذلك فقد قامت الطائرات والمروحيات الروسية بقصف 97 هدفا من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا في الـ 24 ساعة الماضية.

ودمرت المروحيات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال الضربات الليلية 8 دبابات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و5 مركبات قتال وناقلات جنود مدرعة، و7 مدافع ميدانية وقذائف هاون.

يتبع،

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا