الجيش الروسي يدمر ترسانة أسلحة في أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة بعيدة المدى أطلقت من البحر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إصابة ترسانة "أورجيف" غرب منطقة "ريفني"، بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى من قواعد بحرية.

وكانت القوات الأوكرانية قد حصلت على جزء كبير من تلك الترسانة الكبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية من الدول الغربية، وفقا لوزارة الدفاع.

كذلك فقد قامت الطائرات والمروحيات الروسية بقصف 97 هدفا من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا في الـ 24 ساعة الماضية.

ودمرت المروحيات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال الضربات الليلية 8 دبابات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و5 مركبات قتال وناقلات جنود مدرعة، و7 مدافع ميدانية وقذائف هاون.

يتبع،