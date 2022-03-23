مدفيديف يصف الولايات المتحدة بأنها ملاذ "الملتاثين"

كتب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري مدفيديف، أن روسيا تريد أن ترى الولايات المتحدة الأمريكية دولة قوية وذكية، وليست ملاذا لمن يقعون تدريجيا في لوثة الشيخوخة".

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جاء ذلك في منشور على قناته الخاصة في تطبيق "تليغرام"، حيث تابع مدفيديف: "إن روسيا، بعكس المؤسسة الأمريكية التي تريد نهاية وطننا، تريد أن ترى الولايات المتحدة الأمريكية دولة مسؤولة تؤدي جميع وظائف القوة العظمى، وتحاول حل مشكلاتها الداخلية المتعددة، ولا تقوض تنمية الدول الأخرى".

واختتم مدفيديف منشوره بأن "كل هذا ممكن، إذا لم يكن اسم الرئيس الأمريكي، بالطبع، هو فولوديمير زيلينسكي، وليس بحاجة لكي يسأل مساعديه بشكل دوري عن الفرق بين كتابة (العراق) و(إيران)".

المصدر: تليغرام