تحدث رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، عما رآه من "الفوضى" التي وصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية تصريحات واشنطن غير المتسقة.

جاء ذلك في منشور له على قناة "التليغرام" الخاصة به، صباح اليوم الأربعاء 23 مارس، حيث كتب: "فلنفكر معا فيما يمكن أن نتوقعه من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمتلك أسلحة نووية، وتحدد الكثير في العالم، حينما لا يكون لديها قواعد ثابتة لقياداتها، ولا قيمة لبياناتها السياسية".

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ودلل فولودين على ذلك مستشهدا بكلمات المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي، جين بساكي، التي صرحت بأن "الولايات المتحدة الأمريكية لم تطلب من الشركات الأمريكية مغادرة السوق الروسية"، ثم بعدها بساعات فقط، اقترح الكونغرس الأمريكي "منع الحكومة الأمريكية من التعامل مع الشركات التي استمرت، على الرغم من العقوبات، في العمل مع روسيا".

لذلك أكد رئيس مجلس الدوما بأنه على ثقة بأن "الفوضى قد بدأت فعليا في الولايات المتحدة الأمريكية".

وكان فولودين قد أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد انتهكت تشريعاتها الخاصة لأن المساعدة العسكرية لأوكرانيا، خلافا للقانون الأمريكي لعام 2017، تذهب من بين أمور أخرى، لتمويل كتيبة "آزوف" القومية المتطرفة (المحظورة في روسيا).

المصدر: "إنترفاكس"