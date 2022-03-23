دونيتسك: تم تدمير لواء البحرية 36 الأوكراني بالكامل

أفاد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، باستهداف وتدمير لواء البحرية 36 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال بوشيلين: "نعلن أن اللواء 36 من مشاة البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قد تم تدميره بالكامل، وهو ما سيسهل الآن على وحداتنا التحرك عبر مناطق معينة من ماريوبول".

وفى وقت سابق، قال المتحدث باسم قوات الشرطة في جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين إن ستة جنود من اللواء 36 من مشاة البحرية بالقوات المسلحة الأوكرانية "ألقوا أسلحتهم طواعية"، ووفقا لباسورين، استولت قوات دونيتسك على أربع دبابات ومركبتين مدرعتين ومجموعتين من الاتصالات التكتيكية من طراز هاريس.

وأفادت الأنباء أن متخصصين من القوات الشعبية يفحصون الوثائق ووسائل الاتصال السرية التي تخلى عنها جنود اللواء 36.

المصدر: تاس