هولندا "تفضل" إنضمام تركيا لفرض عقوبات على روسيا

أشار رئيس وزراء هولندا مارك روته إلى أن حكومته "تفضل" أن ترى تركيا تنضم للعقوبات على روسيا، لافتا من جهة أخرى إلى أن أنقرة تتحدث مع كييف وموسكو و"تلعب دورا في محاولة إنهاء الصراع".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى أنقرة قبيل قمة للناتو في بروكسل، قال روته: "نفضل كثيرا أن تطبق تركيا كل العقوبات، لكنني أعتقد أننا يجب أن نكون سعداء أيضا بفكرة أن تركيا تلعب الآن دورها الدبلوماسي ودورها القيادي في محاولة لإنهاء الصراع".

المصدر: "أسوشيتد برس"