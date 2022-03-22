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بيسكوف: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تسير وفقا للخطط والمهام المحددة مسبقا

بيسكوف: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تسير وفقا للخطط والمهام المحددة مسبقا

أخبار روسيا

بيسكوف: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تسير وفقا للخطط والمهام المحددة مسبقا
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تسير بشكل واضح وفقا للخطط والمهام المحددة مسبقا.

وشدد بيسكوف على أنه "منذ البداية، لم يعتقد أي أحد أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستستغرق يومين".

وأوضح أن الهدف الرئيسي لعمليات الجيش الروسي في ماريوبول هو "تطهير المدينة من الوحدات القومية المتطرفة".

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ27، حيث يواصل الجيش الروسي تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار الغرب بإمداد كييف بالسلاح والمال وتوسيع عقوباته ضد موسكو.

المصدر: RT

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