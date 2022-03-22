روسيا تعلن إضافة 800 طائرة إلى أسطولها وفقدانها 78 طائرة تم احتجازها خارج البلاد

قال وزير النقل الروسي، اليوم الثلاثاء، فيتالي سافيليف، إن شركات الطيران الروسية حصلت بالفعل على ما يقرب من 800 طائرة (أجنبية) وتم تسجيلها داخل روسيا.

وأضاف وزير النقل خلال اجتماع لجنة السياسة الاقتصادية التابعة لمجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان)، أن شركات الطيران المحلية فقدت حتى الآن 78 طائرة تم احتجازها في الخارج.

وقال سافيليف: "كان هناك 1367 طائرة في البلاد، تابعة لـ111 شركة طيران".

المصدر: نوفوستي