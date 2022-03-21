الدفاع البريطانية تستدعي الملحق العسكري الروسي للمرة الثانية

أفادت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الاثنين، بأنها استدعت الملحق العسكري في السفارة الروسية للمرة الثانية بسبب "غزو أوكرانيا وسلوك القوات الروسية".

وقالت الوزارة في بيان على "تويتر": "تم استدعاء الملحق العسكري الروسي إلى وزارة الدفاع للمرة الثانية، بسبب الغزو غير المبرر لأوكرانيا وسلوك القوات المسلحة الروسية".

وفي 24 فبراير المنصرم، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها استدعت الملحق العسكري الروسي لدى لندن على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دخلت يومها الـ26، حيث يواصل الجيش الروسي تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار غربي بإمداد كييف بالسلاح والمال وتوسيع عقوباته ضد موسكو.

المصدر: RT