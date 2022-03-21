الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون نفذوا استفزازا في مدينة سومي أدى إلى تسرب مادة الأمونيا

علقت وزارة الدفاع الروسية على أنباء تسرب مادة الأمونيا السامة من مصنع كيماويات بمدينة سومي، وقالت "كما حذرنا سابقا تم تنفيذ استفزاز مخطط له من قبل القوميين الأوكرانيين بسومي ليلا".

وقال اللواء إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية في بيان: "إن تسرب الأمونيا في مصنع سوميكيمبروم في سومي جاء تنفيذ استفزاز مخطط له من قبل القوميين الأوكرانيين ليلا، والذي حذرت منه وزارة الدفاع الروسية رسميا قبل أيام قليلة".

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واضاف "بحسب رئيس ادارة سومي الاقليمية، حدث تسرب للأمونيا في مصنع سوميكيمبروم، ولا يوجد أي تهديد لسكان سومي لان الكتل الجوية (السحب الهوائية) كانت تتحرك بعكس اتجاه المدينة ".

وأشار كوناشينكوف إلى أنه في 19 مارس، حذرت وزارة الدفاع الروسية رسميا من تعدين هذا المشروع من قبل القوميين الأوكرانيين من أجل ارتكاب استفزاز بهدف اتهام روسيا باستخدام الأسلحة الكيماوية.

وأضاف المتحدث: "أريد أن أؤكد مرة أخرى أن القوات المسلحة الروسية لم تخطط ولا تقوم بأي ضربات ضد المنشآت الأوكرانية لتخزين أو إنتاج مواد سامة"، منوها بمسؤولية "النظام القومي في كييف بشكل مباشر عن أي حوادث محتملة مع مرافق تخزين المواد السامة في أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي