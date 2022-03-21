دونيتسك: مقتل شخصين وإصابة أكثر من 28 شخصا، بينهم صحفيون من الصين

أفادت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل مواطنين وإصابة 28 شخصا، بينهم صحفيون من الصين، جراء قصف القوات الأوكرانية للمناطق السكنية في هذه الجمهورية.

وجاء في بيان السلطات: " قتل مدنيان، وأصيب 28 شخصا بجروح متفاوتة، منهم 19 شخصا من المناطق التي حررتها القوات الشعبية، ومراسلون من الصين، إضافة إلى إصابة 4 أطفال جراء القصف خلال الـ24 ساعة الماضية".

في سياق متصل أفادت سلطات دونيتسك بأن القوات الأوكرانية أطلقت 10 قذائف من عيار 122 ملم. على منطقة بانتيليمونوفكا في الجمهورية صباح اليوم.

واستهدفت القوات الأوكرانية 26 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية أراضي دونيتسك، وأطلقت 239 قطعة ذخيرة: "خلال الـ 24 ساعة الماضية أطلقت القوات الأوكرانية أكثر من 66 صاروخا من طراز MLRS، و112 قذيفة من عيار 120 ملم، و21 قذيفة من عيار 82 ملم، و25 قذيفة مدفعية من عيار 122 ملم، و8 قذائف من عيار 152 ملم. ونفذ القصف باتجاه مدينتي غورلوفكا ودونيتسك، وأدى القصف إلى تضرر 33 مبنى سكنيًا و 6 منشآت بنية تحتية مدنية".

المصدر: نوفوستي