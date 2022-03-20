سلطات ماريوبل: إجلاء 39 ألفا من سكان ماريوبول في غضون أسبوع

أفاد مجلس مدينة ماريوبول أنه تم إجلاء أكثر من 39000 من سكان ماريوبول من المدينة بواسطة وسائل النقل الخاصة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت السلطات في المدينة: "تم إجلاء 39426 شخصا من ماريوبول بواسطة وسائل نقلهم الخاصة. خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من عدم وجود نظام وقف إطلاق النار (تهدئة)، غادر أكثر من 39000 من سكان ماريوبول ممر ماريوبول - بيرديانسك - زابوروجي المفتوح. وفر الناس من المنطقة المحاصرة".

ولفتت السلطات إلى أن أكثر من 8 آلاف سيارة غادرت المدينة في اتجاه بيرديانسك، ومن هناك توجهوا بعد ذلك إلى زابوروجي.

وتضيف السلطات في بيانها: "بالنسبة لأولئك الذين، لأسباب مختلفة، لم يتمكنوا من الاستمرار في المضي، فقد تم إجلاؤهم بحافلة تم تأمينها من بيرديانسك إلى زابوروجي".

المصدر: "نوفوستي"