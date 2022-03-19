تركيا: يجب أن نبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع الجانب الروسي ونحاول فهم مخاوفه الأمنية

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن بلاده تتفهم موقف الدول الأخرى تجاه روسيا، لكنها تعتقد أن عليها الحفاظ على اتصالات مفتوحة مع روسيا.

ونقلت صحيفة "ستار" عن قالن قوله: "نحن نتفهم مشاعر ومواقف الدول الأخرى التي اتخذتها (فيما يتعلق بروسيا). ومع ذلك، نعتقد أنه يجب علينا الحفاظ على اتصال مفتوح مع روسيا".

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وأضاف: "إذا قام الجميع بإحراق السفن مع روسيا، فمن سيتحدث معها؟".

وأردف قوله: "كنا نؤيد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها ووحدتها السياسية منذ البداية. ومع ذلك، يجب أن نبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع الجانب الروسي ونحاول فهم مخاوفه الأمنية".

المصدر: "سبوتنيك"