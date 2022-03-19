نائب وزير الدفاع الروسي يكرم جنودا قاتلوا في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

زار نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكوروف، المستشفى العسكري ببلدة كراسنوغورسك في روسيا وقدم أوسمة وميداليات للجنود الذين قاتلوا ببسالة خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وجاء في البيان: "وفقا لمرسوم رئيس روسيا، مُنح ثمانية جنود جوائز عالية - ثلاثة أوسمة للشجاعة وخمس ميداليات للشجاعة".

وقال نائب وزير الدفاع، بحسب ما ورد في البيان: "بالنيابة عن وزير دفاع روسيا، أود أن أشكركم على تضحياتكم.. وتمنى لهم الشفاء العاجل والراحة والعودة إلى وحداتهم".

ويعد هذا المستشفى العسكري، ويحمل اسم فيشنفسكي، واحدا من أكثر المراكز الطبية ذات التقنية العالية والتجهيزات الطبية في روسيا.

المصدر: