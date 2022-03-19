قوات دونيتسك ولوغانسك تواصل تقدمها وسط استمرار القصف الأوكراني للمناطق السكنية

تواصل قوات لوغانسك ودونيتسك تقدمها وتحريرالمزيد من المناطق وتكبيد الجيش الأوكراني خسائرمادية وبشرية، وسط استمرارقصف القوات الأوكرانية والمسلحين للمناطق السكنية ووقوع ضحايا مدنية.

وجاء في بيان جمهورية دونيتسك: "أصيب 15 من سكان مدينة ماريوبول نتيجة الأعمال العدائية والقصف من قبل القوات الأوكرانية، ومن بين الجرحى طفل رضيع".

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وأضاف البيان: "تم إجلاء 389 شخصا آخر، من بينهم 89 طفلا، من ماريوبول إلى بيزيمينوي في دونيتسك، خلال الـ24 ساعة الماضية".

من جهة أخرى قالت السلطات في دونيتسك أن قواتها تواصل تقدمها في عملية تحرير مدينة مارينكا غرب دونيتسك بالكامل وبسط الآمان فيها، مؤكدة: "قواتنا تتقدم ودخلت ضواحي مارينكا".

واعتبرت أن تحرير مارينكا سيؤدي إلى تحريرأليكساندروفكا، ومقاطعة بتروفسكي ومنطقة تيكستيلشيك الصغيرة.

وفي سياق سير العملية العسكرية الخاصة، قال إدوارد باسورين، نائب رئيس إدارة شرطة دونيتسك، إن خسائر القوميين الأوكرانيين هذا اليوم بلغت 63 شخصا، واستسلم تسعة آخرين.

من جانب آخر قالت مصادر محلية إنه خلال انسحاب الجيش الأوكراني قام بتفجير جسر على طريق دونيتسك-ماريوبول السريع، دون تحذير السكان المحليين، الأمر الذي ألحق أضرارا بمنازلهم.

ويعمد الجيش الأوكراني إلى تفجير الجسور في كل مكان، في محاولة لتأخير تقدم الجيش الروسي وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وفي جمهورية لوغانسك.. قال ممثل القوات الشعبية للجمهورية، إيفان فيليبونينكو، إن الخسائر في صفوف الوحدات الأوكرانية في لوغانسك بلغت اليوم 40 شخصا.

المصدر: RT