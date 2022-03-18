"بلومبيرغ": واشنطن وحلفاؤها يتواصلون بشكل مباشر مع روسيا لتجنب انجرارهم إلى حرب

أفادت وكالة "بلومبيرغ"، اليوم الجمعة، بأن واشنطن وحلفاءها أنشأوا خط اتصال مباشرا مع موسكو حتى يتجنبوا الانجرار إلى حرب قد تنجم عن سوء تفاهم بشأن القتال على الحدود الأوكرانية.

وقات الوكالة إن "القادة العسكريين من دول الناتو يتواصلون هاتفيا مع نظرائهم الروس للتأكد من عدم انجرار الولايات المتحدة وحلفائها إلى حرب بسبب سوء تفاهم على الحدود الأوكرانية".

وأوضح دبلوماسي أوروبي رفيع للوكالة أن "المحادثات بين القادة العسكريين من الجانبين ليست سهلة"، لافتا إلى أن "المسؤولين يتبادلون المعلومات بشأن تحركات القوات وخطط أخرى".

ونقلت الوكالة عن مسؤولي الناتو قولهم إن "القوات المسلحة الروسية لم تحاول استفزاز قوات دول الحلف أو الاشتباك معها."

المصدر: "بلومبيرغ"