الدفاعات الجوية الروسية تصد هجوما صاروخيا استهدف مناطق سكنية في مدينة ميليتوبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية صدت هجوما صاروخيا من قبل المسلحين القوميين (المتطرفين) الأوكرانيين استهدف مناطق سكنية في مدينة ميليتوبول.

وجاء في بيان الوزارة: "صدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية هجوما صاروخيا استهدف المدنيين في المدينة ليلا.. إذ أطلق المسلحون القوميون (المتطرفون) صواريخ Tochka-U ذات الرؤوس الحربية العنقودية من الأراضي التي يسيطرون عليها، باتجاه المناطق السكنية في مدينة ميليتوبول".



وتابع البيان:"نُفذ قصف المدينة من الشمال، من الأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة زابورجي الخاضعة لسيطرة كتائب القوميين بشكل كامل".

ولفت البيان إلى أن القوات المسلحة الروسية حددت إحداثيات إطلاق الصواريخ الباليستية الأوكرانية من أجل صد الهجمات الصاروخية وحماية المواطنين من هجمات المسلحين القوميين، ودمر صاروخان روسيان من طراز إسكندر منصات الإطلاق التابعة لكتائب المسلحين القوميين".

وقال البيان إن الحياة طبيعية في المدينة، وتقوم الوحدات الروسية بإيصال المساعدات الإنسانية إلى هذه المدينة كل يوم.

وأكد البيان أن استخدام الصواريخ الباليستية من قبل المسلحين ضد المدنيين يؤكد الطبيعة الإجرامية، مع العلم أنه لا توجد مواقع إطلاق نار للقوات المسلحة الروسية في أحياء مليتوبول السكنية.

المصدر: RT