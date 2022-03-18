روسيا تمدد حظر الطيران إلى مطارات جنوب ووسط البلاد حتى 26 مارس

أعلنت هيئة الطيران الفدرالية الروسية (روس أفياتسيا)، اليوم الجمعة، تمديد الحظر المؤقت المفروض على الرحلات الجوية إلى مطارات جنوب ووسط البلاد، حتى 26 مارس الجاري.

وقالت الهيئة، في بيان: " تقرر تمديد الحظر المؤقت للرحلات الجوية إلى المطارات الروسية في جنوب ووسط روسيا، حتى 26 مارس 2022، الساعة 03:45 بتوقيت موسكو" .

وأشار البيان إلى أن الحظر المؤقت يقتصر على مطارات أنابا، وبيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وغيلندجيك، وكراسنودار، وكورسك، وليبيتسك، وروستوف على الدون، وسيمفيروبول، إضافة إلى مطار إليستا.

ونصحت الهيئة شركات الطيران بتنظيم نقل الركاب إلى مطارات بديلة، وهي سوتشي، وفولغوغراد، ومينيراليني فودي، وستافروبول، وموسكو.

كما أوضحت أن بقية المطارات الروسية، بما فيها الدولية، تعمل كالمعتاد.

وفرضت قيود على الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات في جنوب روسيا في نهاية فبراير الماضي، تزامنا مع انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.

وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

إلى ذلك، تبنت عدد من الدول الغربية والأوروبية، إضافة إلى أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، عدة حزم من العقوبات الاقتصادية العنيفة على روسيا؛ في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية بأوكرانيا.

المصدر: سبوتنيك