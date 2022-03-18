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شاهد.. طائرات مسيرة روسية تقصف أهدافا عسكرية أوكرانية

أخبار روسيا

شاهد.. طائرات مسيرة روسية تقصف أهدافا عسكرية أوكرانية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف مسيرات تابعة للقوات الجوية الروسية لعربات مدرعة ومخازن أسلحة وذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الوزارة: "تم تنفيذ الضربات بأسلحة صاروخية عالية الدقة باستخدام مسيرات للقوات الجوية الروسية، مستهدفة مدرعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودعات أسلحة وذخيرة".

وتابع البيان:"تم إطلاق الصواريخ من ارتفاعات متوسطة ومنخفضة، وسجلت نتائج المنشآت العسكرية المدمرة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية عن طريق التحكم الموضوعي".

المصدر: نوفوستي

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