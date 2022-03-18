مقتل 4 مدنيين في جمهورية دونيتسك جراء قصف أوكراني

أعلنت السلطات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين أن القوات الأوكرانية تواصل استهداف المناطق المدنية شرقا، وسط وقوع قتلى وجرحى.

وأفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية اليوم الجمعة بمقتل أربعة مدنيين نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمدينة دونيتسك: "في مجال العمليات، تلقت وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك معلومات عن مقتل أربعة مدنيين نتيجة قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على طول شارع بتروفسكي ، 11 بمنطقة كيروف في دونيتسك".

وفي جمهورية لوغانسك قالت السلطات إن القوات الأوكرانية استهدفت مناطق سكنية 5 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المصدر: تاس