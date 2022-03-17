الدفاع الروسية: إجلاء نحو 43 ألف من سكان ماريوبول الأوكرانية خلال 24 ساعة

أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، الفريق ميخائيل ميزينتسيف، الخميس، إجلاء ما يقرب من 43 ألفا من سكان مدينة ماريوبول.

وقال ميزينتسيف: "نتيجة للعملية الإنسانية الجارية في ماريوبول، تم توفير الإجلاء الآمن لـ 42992 شخصا من المدينة. كما تم تسليم 134 طنا من الأدوية والضروريات وكذلك المواد الغذائية، بما في ذلك أغذية الأطفال إلى السكان".

وأضاف: "لا يزال 6894 مواطنا من 21 دولة أجنبية، فضلا عن أطقم 70 سفينة أجنبية محاصرة في موانئ أوكرانيا، محتجزين كرهائن من قبل مسلحي كتائب الدفاع الإقليمي".

وتابع: "رغم كل الصعوبات والعقبات التي شكلها الجانب الأوكراني، تم خلال اليوم الماضي، وبدون مشاركة كييف، إجلاء 12 ألفا و230 شخصا من المناطق الخطرة، منهم ألفان و262 طفلا، وإجمالا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم إجلاء 283 ألفا و461 شخصا، منهم 60 ألفا و684 من الأطفال".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم أمس إجلاء أكثر من 31.3 ألف مواطن من مدينة ماريوبول، من بينهم 89 مواطنا أجنبيا من مواطني منظمة الأمن والتعاون في أوروبا واليونان وباكستان.

المصدر: "سبوتنيك"