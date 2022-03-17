الدفاع الروسية: إسقاط مروحية أوكرانية من طراز Mi-24 و5 مسيرات في يوم واحد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية أسقطت اليوم الخميس في منطقة بيلكي في أوكرانيا مروحية من طراز Mi-24 و5 مسيرات.

وجاء في الإحاطة المسائية لوزارة الدفاع الروسية حول العملية العسكرية في أوكرانيا: "واصلت القوات المسلحة الروسية هجومها الناجح في أوكرانيا، وسيطرت على نوفومايورسكوي وبريتشيستوفكا، وكان التقدم لليوم 10 كم".

وأستطرد: "أسقطت القوات الجوية الروسية طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز Mi-24 في منطقة بيلكي، بالإضافة إلى خمس طائرات بدون طيار أوكرانية في يوم واحد".

كما أشارت الوزارة إلى أن "طائرات العمليات التكتيكية والجيش وطائرات بدون طيار التابعة للاتحاد الروسي، ضربت 29 منشأة عسكرية في أوكرانيا"، لافته إلى أنه "منذ بداية العملية العسكرية، تم تدمير 182 طائرة وطائرة هليكوبتر أوكرانية و177 طائرة بدون طيار و1400 دبابة ومركبات قتالية أخرى".

المصدر: "سبوتنيك"