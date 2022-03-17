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لوكاشينكو: إذا رفض زيلينسكي إبرام اتفاقية مع بوتين فسيتعين عليه توقيع معاهدة استسلام لاحقا

أخبار روسيا

لوكاشينكو: إذا رفض زيلينسكي إبرام اتفاقية مع بوتين فسيتعين عليه توقيع معاهدة استسلام لاحقا
Globallookpress Kremlin Pool
رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو
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قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه في حال رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إبرام اتفاقية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فسيتعين عليه لاحقا توقيع معاهدة الاستسلام.

وأوضح لوكاشينكو في حديثه مع وسائل إعلام يابانية أن "روسيا تقدم لأوكرانيا اليوم نسخة مقبولة تماما من الاتفاقية، واليوم لا يزال من الممكن لأوكرانيا وروسيا التوصل إلى اتفاق، وزيلينسكي يمكنه توقيع هذه الاتفاقية مع بوتين".

وأضاف: "إذا لم يوافق زيلينسكي على هذا، صدقني، سيتعين عليه لاحقا التوقيع على معاهدة استسلام في وقت قصير".

وأكد الرئيس البيلاروسي على أن "روسيا لن تخسر هذه الحرب، أنا مقتنع بهذا بنسبة 100 بالمئة، واليابان أدرى مني بهذا الشأن".

المصدر: RT

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