روسيا وبيلاروس ترفعان جميع القيود المفروضة على السفر بين الدولتين

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين في اجتماع حكومي، اليوم الخميس، عن رفع جميع القيود المفروضة على حركة المواطنين بين روسيا وبيلاروس اعتبارا من منتصف ليل 18 مارس 2022.

وأشار ميشوستين بهذا الصدد إلى أن حرية التنقل مهمة لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني في إطار "دولة الاتحاد"، وهو ما تطرقت إليه المحادثات بينه وبين رئيس الوزراء البيلاروسي، رومان غولوفتشينكو، واتخذا بشأنه هذا القرار.

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كما أشار ميشوستين إلى أن حرية الانتقال بين روسيا وبيلاروس مهمة بشكل خاص في ظل القيود المتزايدة على البلدين من الدول غير الصديقة، وأعرب عن اقتناعه بأن تعزيز التكامل في دولة الاتحاد سيكون أفضل رد على ضغوط العقوبات.

ودولة الاتحاد ما بين روسيا وبيلاروس هي اتحاد سياسي واقتصادي وعسكري وجمركي وقانوني وإنساني وعلى مستوى العملة والسوق، تأسس في تسعينيات القرن الماضي، إلا أن الأحداث الأخيرة عجلت باتخاذ خطوات حاسمة في هذا المسار، حيث وقع الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والبيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، مرسوما بالموافقة على 28 برنامجا للتكامل في قضايا الضرائب والقروض وإنشاء أسواق موحدة للنفط والغاز والصناعات التحويلية وخدمات النقل.

المصدر: "نوفوستي"